جامعة الدول: القضية الفلسطينية تخص العرب وليس الفلسيطنيين وحدهم

قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن مستوى الحضور في مؤتمر اليوم لدعم وحماية القدس علامة مميزة، حيث كان الحضور على أعلى مستوى ويرسل الرسالة المطلوبة، التي مفادها أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، إنما هي قضية عربية بالأساس، مشددًا على أن المؤتمر لم يكن تظاهرة سياسية أو مجرد كلمات وبيانات، لكنه شهد جلسات على محور اقتصادي وتنموي وقانوني.

وأضاف «رشدي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «وجدنا الرئيس الفلسطيني أبو مازن يتحدث وحوله الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني، وهذه الصورة رسالة كافية، كما حضرت بعض المنظمات الدولية وجهات تتعلق بالاستثمار».

حضور عالي المستوى

وتابع أن الحضور كان عالي المستوى ويعني أن هذه القضية قضية كل العرب، كما أنه رسالة للعالم مفادها أننا في حالة تضامن مع الفلسطينيين، وخاصة المقدسيين الذين يُعتبرون خط الدفاع بصمودهم ووجودهم في المدينة وحفاظهم على هذا الوجود وذلك الصمود.

أهمية البيان الختامي

وأكد أن البيان الختامي يعيد التأكيد على الموقف العربي من قضية القدس، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية فيها، مشيرًا إلى أن الجزء الذي يستحق الإشارة له، هو الجزء العملي المتعلق بدعم الاستثمار، وتحدث فيه الرئيس أبو مازن.