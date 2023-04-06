منها دعوة الحوار الوطني والعفو الرئاسي.. مكاسب حفل الأسرة المصرية العام الماضي

الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، مكاسب شهدها حفل الاسرة المصرية العام الماضي، فالرئيس يحرص دائما على المواطن وجبر خاطر البسطاء والعمل على إسعادهم، وتُرجم ذلك من خلال جميع قرارات الرئيس االتي أبرزت مدى انحيازه للبسطاء على أرض مصر، على المستوى الرسمي والإنساني، وظهر ذلك جليا من خلال جولاته وحرصه على التواجد بين أبناء شعبه، إضافة إلى المناسبات التي جمعته بنماذج إنسانية حرص على إكرامها ومنحها التقدير الذى يؤكد على كرمه وحسن أخلاقه وتقديره للبسطاء.

حفل إفطار الأسرة المصرية 2022

مكاسب عديدة حققها حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضي 2022، إذ أصدر الرئيس السيسي عددا من القرارات الهامة، جاء على رأسها، إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الدعوة إلى إجراء حوار وطني جماهيري، يشارك فيه كافة أطياف المجتمع والذي وصل إلى محطته الأخيرة بالإعلان عن انطلاق أولى جلساه الفعلية في 3 مايو القادم.

وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، اجتمع الرئيس السيسي على مائدة الإفطار مع عدد من المواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، والشخصيات العامة، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إذ تحرص الدولة المصرية على إقامة هذا الاحتفال منذ عام 2017، بمشاركة جميع أطياف المجتمع.

حفل إفطار الأسرة المصرية 2023

وهذا العام، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تناول الافطار بمدينة الأسمرات، رفقة مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 2023، وأجرى خلاله حوارا مفتوحا مع المواطنين في حي الأسمرات.

والتقط الرئيس عدد من الصور التذكارية مع عد من الأطفال، استجابة لطلبهم، وأجرى، جولة تفقدية، اطمئن خلالها على أحوال مواطني الأسمرات بالمساكن الجديدة، خلال تفقده معرض الأسر المنتجة بالأسمرات.

القضاء على العشوائيات

ويظل العنوان الرئيسي للسنوات التسع الماضية لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توفر إرادة سياسية حقيقة، في القضاء على العشوائيات، تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وجبر الخواطر، التقى فيها الرئيس على مائدة الإفطار بالجيش والشعب، ففي العام الماضي، حضر الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية، الأمر ذاته الذي كرره الرئيس اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في حي الأسمرات.