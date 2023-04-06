ملخص الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي7.. أحمد مكي يطارد الدكتور ربيع

شهدت الحلقة 15من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض على قناة on يوميا، عقب الإفطار، العديد من الأحداث الكوميدية، أبرزها مطارده الكبير لدكتور ربيع.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي7

يواصل الكبير أوي البحث عن دكتور ربيع، بعد هروبة خوفا من الكبير، بعد أن أعطى العترة مشروبا، حوله إلى رجل عجوز.

وفي بداية الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي، تحدث الكبير مع الغفر، للبحث عن الدكتور ربيع، ويذهب الكبير إلى عيادة الدكتور ويجده هناك، وينكر الأخير نفسه، ويقنع الكبير أنه شقيق الدكتور ربيع ويعمل تمرجي.

ويأتي اتصالا للكبير وهو في عيادة الدكتور ربيع، أن ابنه مريض، ليقنع دكتور ربيع الذي ادعي أنه ممرض، شقيق ربيع، أن يأتي للكشف على ابنه.

بالفعل يذهب مع الكبير، وبعدها يجري ربيع إلى منزله، ويجمع شنطه ليهرب، وقبل هروبه يتفاجئ بشخص يطرق على الباب.