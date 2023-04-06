إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي وقت الإفطار

أُصيب 6 عمال بجروح وكسور وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم من عملهم في إحدى المزارع إلى محل إقامتهم بقرية سدمنت بدائرة مركز بني سويف، إلا أنّه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة بهم على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدينة الفيوم الجديدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعُمّال قرب مدينة الفيوم الجديدة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 6 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم، بعد مدينة الفيوم الجديدة، إتجاه أسيوط، مما أسفر عن إصابة 5 عمال وجميعهم مقيمين قرية سدمنت، بالإضافة إلى سائق السيارة وهم كل من:

حميدة محمود محمد، 40 سنة.

أنور سيد طه، 19 سنة.

شعبان عبد السلام معوض، 19 سنة.

محمد رجب أحمد، 17 سنة.

محمد عبدالسلام، 44 سنة.

سلامه محمود عبد العزيز، 23 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين الـ5 «العمال» إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، بينما تم عمل الإسعافات الأولية للأخير «سائق السيارة» في مكان الحادث وتركه بعدما رفض النقل للمستشفى.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.