ملخص الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة: شداد يُنقذ نادرة قبل التنازل عن الأرض

جاء ملخص الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، بنادرة وهي تمسك القلم للتوقيع علي تنازل الأرض و هي تنظر لعبد الجبار الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان و مسعود الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، وكأنها تنتظر حدوث أمر ما.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

ملخص الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة يدخل شداد و رجاله مدافعين عن نادرة يطلق شداد الذي يجسد وره الفنان محمد لطفي، و رجاله النار عليهم دون إصابة أحد.

أحداث الحلقة 15 من عملة نادرة

يأتي مشهد «فلاش باك»، ثم يتذكر عبد الجبار أنه شاهد «شداد» أثناء تنفيذ إحدى العمليات، يثور عبد الجبار ويؤكد لسكينة أنه سيثأر من حسن أبو عصايا بعد خطف نادرة وحفيده من بينهم، وتحاول سكينة تهدئة عبد الجبار و تؤكد له أن حسن أبو عصايا أذكى من ذلك التصرف.

يجلس عطية وعصام و حسن أبو عصايا فرحين بما حدث لعبد الجبار ويسأل حسن أخوه عطية لو أخذت منك أرضك مثل عبد الجبار ماذا تفعل، يسأل حسن عن أعداء عبد الجبار ليؤكد له عطية أن عبد الجبار لديه أعداد كبير من الأعداء.