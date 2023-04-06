مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. هل تتنازل نادرة عن حقها في الميراث؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 15، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقة السابقة، وإصرار «عبدالجبار» أن يأخذ نادرة إلى الشهر العقاري من أجل تقديم التنازل.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 15

قرر «عبدالجبار» أن يخبي على نادرة أنّ شقيقها لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل وصوله إلى المستشفى، ويصطحبها إلى الشهر العقاري ويسألها جرجس موظف الشهر العقاري هل يرغمك أحد على شي؟، فيطلب منه عبدالجبار إنهاء عمله في صمت.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 15

تمسك نادرة نيللي كريم القلم للتوقيع وهي تنظر لعبد الجبار ومسعود وعلاء، وكأنّها تنتظر حدوث أمر ما.

قصة مسلسل عملة نادرة

قصة مسلسل عملة نادرة، تدور حول المرأة التي لا ترث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.