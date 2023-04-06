مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. ماذا تفعل نيللي كريم بعد معرفة وفاة شقيقها؟

يترقب بحماس شديد جمهور مسلسل نيللي كريم عملة نادرة، معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc لاستكمال الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقات الماضية.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 15

«مسعود» الذي جسد دوره الفنان أحمد عيد، قام بقتل «نبيل» شقيق الفنانة نيللي كريم، ولكن عبد الجبار حول إنقاذ شقيقها وتوجه مسرعا إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في السيارة.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 15

لم تعلم «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم وفاة شقيقها حتى الوقت الحالي، ولكنها ذهبت إلى عبد الجبار من أجل التنازل عن الأرض بعد أن أجبرها على ذلك .

الجمهور ينتظر الحلقات الجديدة

وينتظر الجمهور ومعرفة ما تفعله نادرة التي تجسد شخصيتها نيللي كريم، لحصولها على الإرث الذي منعها منه والد زوجها بعد وفاته، إلا في حالة موافقتها على الزواج من ابنه الأكبر مسعود.

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.