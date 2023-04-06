موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الیوم

أحداث مشوقة ومثيرة، ينتظرها موعد عرض مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc الیوم، والعمل من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم جمال سليمان، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة الـ1 صباحًا.

أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة

يعتبر «مسعود» أحمد عيد، هو مرتكب الجريمة سواء بقتل شقيق نيللي كريم، وهو قاتل شقيقه الذي يجسد دوره الفنان على الطيب.

ومن جانبه قال المخرج جمال العدل، إنّه كان متخوفا جدًا من دور أحمد عيد بمسلسل عملة نادرة، الذي يبتعد به عن الجمهور كونه ممثلا كوميديا.