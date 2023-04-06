مسلسل عملة نادرة.. هل تتنازل نادرة عن إرثها لعبدالجبار ومسعود؟

شهدت الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، أحداثا شيّقة ومتتالية، ويتساءل الجمهور عن تصرف نادرة بعد ذهابها إلى الشهر العقاري، بعد أن أجبرها عبدالجبار على أن تذهب معه للتنازل عن الأرض، ويسألها موظف الشهر العقاري هل يرغمها أحد على شي؟، وتمسك القلم للتوقيع وهي تنظر إلى عبدالجبار ومسعود، وكأنّها تنتظر حدوث أمر ما.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.