مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. نيللي كريم تبحث عن شقيقها بعد ضربه بالرصاص

جاء خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 15 تطورات كثيرة بشأن علاقة نادرة «نيللي كريم» بعبد الجبار الذي يجسده جمال سليمان، حيث تطلب «نادرة» من رجال شداد «محمد لطفي» حمايتها، وتطلب من شداد تقصي أمر شقيقها نبيل، بعد أن ضربه مسعود بالرصاص، وجرى نقله إلى المستشفى.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 15

ويطلب من رجاله معرفة كل شيء عن نبيل، تحدث فتنة بين رجال شداد بسبب حبه لنادرة، وتتبعهم له، ثم يتحدث شداد مع نادرة، وتسأله كيف عرف موعد قدومها للشهر العقاري.

ويؤكد لها أنه بعث بأحد رجاله للشهر العقاري، وطلب منه المراقبة، وقام شداد بتأجير شقه سكنية أمام الشهر العقاري لمدة 6 أشهر استعدادا لقدومها، وبالفعل حدث ما خطط له شداد من أجل إنقاذها، ويخبرها أنها أظهرت ما بداخل قلبه من طيبة وحب لم يكن يعلم عنهم شيء، بسبب قتله للعديد من الأرواح.

تطورات الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة

وفي أحداث الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة، تتصل نادرة بدميانة وتطمئنها عليها وعلى يوسف، وتطلب منها نادرة تقصي أمر نبيل، يجلس عبد الجبار مع أولاده، ويطلب القصاص من حسن أبو عصايا، ويطلب منه علاء التأكد من الأمر أولا، قبل الانتقام من حسن أبو عصايا، ويفترض عبد الجبار أن شداد يريد فدية مالية مقابل ما يفعله مع نادرة.