الرئيس السيسي لأهالي الأسمرات: كل ما تعملوا هتخلوا الحلم له معني كبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأشقاء المسيحيين خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، متابعا «إحنا كنا بنحلم وربنا أراد، وكل ما تعملوا هتخلوا الحلم له معني كبير، وكلنا ولاد مصر، ومحدش مننا له فضل عليكوا الفلوس دي كلها فلوس مصر ومحدش بيجيب حاجة من جيبه».

وأضاف الرئيس السيسي: «لازم نشعر إن كل اللى بنعمله ده بينعكس على حبكم لبعض ومساعدتكم لبعض كي ننظر لكل ماهو قادم لأولادنا ونحسنه وننسى ماحدث قبل ذلك، ولما بتكلم مع المسؤولين بقول لازم نعمل برامج مخلصة من قلوبنا هدفها التغير والمساعدة لأنكم أهلنا، وأنا أتشرف إنكم أهلي وأنا راجل بسيط زيكم والشكر لله لأنه أعانا وساعدنا ووفقنا إننا نعمل كل ده».

جاء ذلك على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية المقام في مدينة الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.