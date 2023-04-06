إحدى المشاركات في حفل إفطار الأسرة المصرية للسيسي: مبادرة الجيل الجديد غيرت من أولادنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حمد الله مسار وليس كلام، ويعني أن نعظم كل إمكانياتنا «لو حد مننا مش بيقرأ ويكتب نعلمه، ولو حد مش بيشتغل نعلمه ونساعده يشتغل، ومايبقاش فيه حد مننا ضعيف أو فقير، ولكل المصريين طول ما القلوب على بعضها ربنا هيساعدنا بدعم وأفكار ومساندة».

وقالت إحدى السيدات، «مبادرة الجيل الجديد غيرت من أولادنا وأصبحوا حريصين على الدراسة والرياضة، وعلى وجود صورهم في لوحة الشرف المقامة في نهاية كل فعالية من فعاليات المبادرة، أولادنا اتغيروا ياريس، وأنت الوحيد اللى افتكرتنا فعلا، وخليتنا نشعر إننا زي باقى الناس، وكلنا في ضهرك وربنا يبارك لك ويعينك ويقويك ويخليك لينا».

ورد الرئيس السيسي قائلا: «كل المسؤوليين في مصر لهم دور في ذلك ودي فرصة أقولهم متشكرين ولازم نشتغل اكتر».

جاء ذلك على هامش حفل افطار الأسرة المصرية المصرية المقام في مدينة الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.