الرئيس لأهالي الأسمرات في حفل إفطار الأسرة المصرية: وجودي وسطكم نعمة بحمد ربنا عليها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في حي الأسسمرات: «المفروض أولادنا لا يرون فينا تعبير غير جميل، متابعا «لما بنشوف عمل في الدراما لازم نختار الألفاظ اللى تحسن من سلوكنا وحياتنا ولازم نراقب أنفسنا، وكل كلمة بتخرج مننا هنتحاسب عليها».

وتابع الرئيس: «اليوم مع الأسرة المصرية يوم جميل ووجودي في وسطكم نعمة بحمد ربنا عليها».

جاء ذلك على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية المصرية المقام في مدينة الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.