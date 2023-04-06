ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 16.. شباب القرية ينتقمون من الفرنسيين

يبحث الجمهور عن ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 16 بعد عرضها، وذلك لما شهدته من تطورات على مستوى الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية، التي تدور حول حكاية السلطان حامد.

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 16

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 16، جاء فيه اجتماع أهل القرية استعدادًا للمقاومة، بعد مقتل الشيخ سليم شيخ البلد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، وحدوث حالة كبيرة من الغضب بين الأهالي.

وظهر «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، بين شباب القرية، وأقسم أنه سيقطع رأس الجنرال الفرنسي، وسيقتل أي جندي من الجيش الفرنسي، واقترح أحد شباب القرية وضع رسائل تهديد لباقي الفرنسيين مع جثة كل جندي.

وبالفعل نجح شباب القرية بقيادة حامد، في معرفة موقع تمر منه دورية فرنسية كل يوم، وهجموا على الجنود وقتلوهم ووضعوا على جثثهم رسائل تهديد لباقي الحملة، وأخذوا البدل الخاصة بهم، وفي أثناء قتلهم للجنود الفرنسيين، طلب أحدهم أن يقاوم مع شباب القرية بسبب اعتراضه على ما يفعله جيشه من ظلم.