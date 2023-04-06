موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023 على شاشة قناة الحياة، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يمكن متابعته الساعة 8 صباحا، بينما يمكن متابعة العرض الأول الساعة 12 صباحا على شاشة قناة الحياة.

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يستكمل أحداث مسلسل سره الباتع التي تصاعدت بشكل كبير بعد مقتل الشيخ سليم والد صافية الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، الأمر الذي أثار حزن وغضب أهالي القرية.

مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 في حقبتين من الزمن الأولى الحقبة الفرنسية، والثانية الحقبة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويعتبر سره الباتع التجربة الدرامية الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف.