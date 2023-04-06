مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. انهيار أحمد السعدني بعد مقتل خالد الصاوي

تطورات أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15 بشكل كبير خاصة بعدما تم قتل شيخ البلد سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي وهو الأمر الذي سبب حالة كبيرة من الغضب.

مسلسل سره الباتع الحلقة 15

مسلسل سره الباتع الحلقة 15تضمن وصول حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني إلى تجمع أهل القرية حول جثة الشيخ سليم وعندما شاهده دخل فى حالة من الإنهيار خاصة أنه كان ذاهب لتسليم نفسه للفرنسيين لإنقاذه من الإعدام.

خوف أهل القرية في سره الباتع

خاف أهل القرية على وجود حامد فى هذا المكان حتى لا يلقي الفرنسيون القبض عليه فكذبوا عليه واخبروه بأن الفرنسيين حاوطوا أهل القرية وسيقتلونهم وبالفعل ذهب معه ولكنه اكتشف كذبهم ولكنه وافق على مافعلوه وأخبرهم بأنه سيجلب حق الشيخ سليم بقطع رقبة الجنرال.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفي وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وغيرهم وهو من تأليف واخراج خالد يوسف.