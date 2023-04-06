مسؤول بقصر «ثقافة الأسمرات»: نتناقش مع الأطفال كآباء لهم

قال أحد المسؤولين عن قصر ثقافة الأسمرات، إن المدرسة تعلم لكن قصور الثقافة تعدل الثقافة والسلوك.

وأضاف خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بثته «إكسترا نيوز»: «قصر الثقافة بيعلم مراحل تعديل الثقافة للأطفال، عشان يوصلوا بناتج كويس زي الأطفال اللي حضرتك شفتهم».

وتابع: «ودول ولادنا بيوصلوا رسالة.. والطفل مش بيعرف يجمل في كلامه».

واستطرد: «وأنا بتناقش معاهم بتناقش معاهم كأب، وأما بقعد معاهم بيوصلوا رسالة، إن اللي بنشوفه صورة طبيعية مش خيالية».

ثم أدى التحية العسكرية للرئيس السيسي قائلا: «اسمحلي بالنيابة عنهم بكل صدق واحترام، أنا اليوم بشوف حضرتك الإنسان البسيط».

جاء ذلك على هامش حفل افطار الأسرة المصرية المصرية المقام في مدينة الأسمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.