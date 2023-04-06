الرئيس السيسي: نفذنا 2 مليون وحدة سكنية في مصر منذ تولي المسؤولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حديثه اليوم جاء من أجل أسرة واحدة وهي أسرة مصر، ولابد أن يكون لدينا أمل كبير وثقة في أنفسنا «اللى اتعمل بفضل الله وجهدكم كبير أوي ولسه شغالين وهنعمل أكتر، وفي ظروف صعبة بالفعل لكن الدنيا ماشية وعلشان نخليها ماشية في ظل الظروف الحالية».

وأضاف الرئيس السيسي، على هامش إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات: «ربنا يجعل الأيام مباركة لنا كلنا، وصيام المسلمين والمسيحيين له معني كبير»، مشيرًا إلى أنه منذ أن تولي المسؤولية بلغ عدد الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة حوالي 2 مليون وحدة سكنية و25% منها ينفذها المطورون العقاريون، غير مساكن الأهالي، وبالتالي توافر فرص عمل كثيرة.

جاء ذلك على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية المصرية المقام في مدينة الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لـ«إكسترا نيوز».