السيسي: الدولة لازم تتحرك لمعدلات نموها عشان تعوض النقص اللي كان موجود

وجه «محمد» أحد سكان الأسمرات، الشكر للرئيس السيسي، قائلًا «أنا فخور باللي حضرتك بتعمله في الدولة بالنسبة لحياة كريمة والبنية التحتية الجديدة، وبناء شبكات صرف صحي وشبكات مياه عذبة وكهرباء والاهتمام بالتعليم والمدارس، وربنا يعينك ياريس ويقويك وإحنا في ضهرك إن شاء الله وكل سنة وحضرتك طيب».

ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات قائلًا: «أنا عايز أقولك على حاجة، كلامك جميل ومهم أن إحنا كلنا كمصريين يعني نعرف أن الكلام اللي محمد بيقوله ده كان ضروري قوي وأنا بقوله تاني عشان الناس تسمعه».

وأضاف «مكنش فيه حل تاني إن إحنا نسيب بعد أحداث 2011 حالنا من غير ما نغيره ونجري عليه مع الوضع في الاعتبار»، متابعًا: «إحنا من 2011 لحد النهاردة دخلنا في أكتر من 11 سنة وبقولك أن إحنا زدنا حوالي 25 أو 20 مليون وده رقم كبير قوي وزدنا 2.5 مليون سيارة».

واستطرد: «الدولة لازم تتحرك لمعدلات نموها عشان تعوض النقص اللي كان موجود قبل كده أو العجز اللي كان موجود قبل كده في مرافقها».