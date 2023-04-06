إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد 

أصيب شخصان، مساء اليوم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع آخرين داخل موقف دمياط بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد استقبال مستشفى الزهور لمصابين، هما خالد علي محمد، 43 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وإسماعيل إبراهيم إسماعيل، 41 سنة، بجرح قطعي بالقدم الأيمن والرأس.

ضبط أطراف المشاجرة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن المصابين تشاجرا مع آخرين بالأسلحة البيضاء داخل موقف دمياط، إثر خلافات سابقة بينهم، وتم ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم في المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جانب آخر، قال المحامي جاسر المصري، إن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية، وعلى أساسها يتم الحكم، إضافة إلى أقوال شهود الواقعة.

وأضاف، بأنه إذا كانت المشاجرة دون سبق إصرار وترصد يكون الحكم فيها مخففا، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة الخطرة.