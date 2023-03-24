إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، في حادثين مختلفين، إثر مشاجرة نشبت في منطقة بور فؤاد، وحي الجنوب، وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المختلفة، بمحافظة بورسعيد، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

إخطار بإصابة 3 أشخاص

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، بلاغا يفيد، باستقبال مستشفى السلام، عاطف السيد محمد، ويبلغ من العمر 57 عاما، مصاب بجروح قطعية بأصابع اليد اليسرى، وابنه يدعى السيد عاطف السيد، يبلغ من العمر 28 عامًا، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، إثر مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين، بحي الجنوب.

وفي السياق ذاته، استقبل مستشفى الحياة، بمدينة بورفؤاد، شاب يدعى محمد أيمن أحمد، ويبلغ من العمر 16 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالوجه والخد الأيسر بلغ طوله 8 سم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين، وتم التعدي عليه بسلاح أبيض سكين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وحرر محضر بكل مشاجرة علي حده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وضبط وإحضار المتهمين، واعداد التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم.

الرأي القانوني

أوضح سعد عبد العظيم المحامي والخبير القانوني، أنه يعاقب بالسجن لمدة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وذالك طبقا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، أنه من أحدث بغيره جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو إنفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعقاب بمقتضى المادة المذكورة أعلاه.