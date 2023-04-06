السيسي: المساكن البديلة للعشوائيات يصل إجمالي سعرها الآن إلى 300 مليار جنيه

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إقامة الدولة لمساكن بديلة للعشوائيات قائلًا: «لما نيجي نتكلم النهاردة إحنا بنتكلم في 300 ألف شقة زي اللي في الأسمرات، في الإسكندرية، وفي كل حتة في مصر، ولو اتسعروا النهاردة هيطلعوا بـ300 مليار جنيه».

وواصل الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات: «يعني لو كنا إستنينا وقولنا لما ربنا يسهل لنا ويبقى معانا، كنا هنشوف الناس دي بعد كدة وهم بيتألموا وييأسوا هم وعيالهم».

وأضاف: «أنا بتكلم في 60 مليون تقريبا مستفيدين من حياة كريمة، ونسبة الصرف الصحي اللي كانت موجودة ليهم 12 أو 13%.. يعني إنت عايز توصل من 12% لـ100% وحاجات أخرى كتير».