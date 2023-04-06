البنك التجاري الدولي: اليوم آخر موعد لبيع شهادة الـ22%

أعلن البنك التجاري الدولي أن اليوم الخميس هو الأخير في طرح شهادة الـ22% الثلاثية ذات العائد الثابت، مشيراً في بيان صحفي إلى أن الراغبين في الحصول عليها يمكنهم التقديم اليوم، على أن تصدر لهم يوم الأحد المقبل.

3 ملايين جنيه حداً أدنى للشراء

وقبل أيام، طرح البنك التجاري الدولي شهادة ثلاثية ذات عائد ثابت 22%، ودورية صرف شهري للعائد، بحد أدنى للشراء 3 ملايين جنيه، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، ليصل الأول إلى 18.25% والثاني إلى 19.25%.

شهادات الادخار الجديدة

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات، بينما طرحت بنوك الزراعي المصري، والاستثمار العربي، وQNB، والبركة، والمصري لتنمية الصادرات، شهادات بعائد يصل إلى 19.25%.

لا موعد نهائي لوقف بيع الشهادات حتى الآن

من جهته، قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات سابقة، إنه لا يوجد موعد محدد لوقف بيع الشهادات الجديدة حتى الآن.