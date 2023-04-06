البنك التجاري الدولي يطرح 3 شهادات جديدة بعائد مرتفع

طرح البنك التجاري الدولي، اليوم، 3 شهادات ادخار جديدة بعائد شهري 18% و19% و20%، بحسب ما أعلنه في بيان، مع عزمه إيقاف بيع شهادة الـ 22% اعتباراً من نهاية اليوم.

الشهادات الجديدة بعائد شهري ثابت

ذكر البنك التجاري الدولي – أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر – أن الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، وأن الأولى بعائد 20% بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.

حد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه

وأضاف البنك، أن الشهادة الثانية بعائد شهري ثابت 19% وبحد أدنى للشراء 200 ألف جنيه مصري ومضاعفات 1000 جنيه مصري، بينما الشهادة الثالثة، فبعائد شهري ثابت 18% بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

إيقاف شهادة الـ 22%

كان البنك التجاري الدولي، أول بنوك القطاع الخاص طرحاً لشهادة الـ 22%، هذا الأسبوع بحد أدنى للشراء 3 ملايين جنيه، لمدة 3 سنوات، قبل أن يقرر وقف البيع اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

رفع أسعار الفائدة

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، وطرحت عدة بنوك حكومية وخاصة شهادات يصل العائد عليها 22%.