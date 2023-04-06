السيسي: نحاول توفير مليون فرصة عمل سنويا ونسبة البطالة جيدة مقارنة بدول أخرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يعمل على خلق فرص عمل دون الدخول في موضوعات معقدة، ومشروعات البنية الأساسية تشغل مصانع كثيرة في مصر وتوفر فرص عمل إضافية، لافتا إلى أن هناك اتجاه لتوفير المزيد من فرص العمل، حيث بلغ عدد خريجي الكليات سنويا 700 ألف مواطن يبحثون عن فرصة عمل، فضلا عن خريجي الدبلومات بإجمالي يصل إلى البحث عن مليون فرصة عمل سنويا.

وأوضح الرئيس السيسي أن هناك دول عملاقة ليست قادرة على توفير فرص عمل لشعبها بالرغم من من عدم وجود نمو سكاني لديها مثل الموجود في مصر، مؤكدا أن مصر تحاول توفير الفرص بأقصى قدر ممكن، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت 7.4% وهي نسبة جيدة مقارنة بالدول الكبيرة في ظل الظروف والأزمة الاقتصادية، ونعمل على تقليلها من خلال توفير المزيد من فرص العمل.

وتابع الرئيس السيسي: «لازم نثق إن الله سبحانه وتعالى بجهدنا وصبرنا وإخلاصنا وأمانتنا وشرفنا سيكلل مسيرتنا بالنجاح بفضله».

جاء ذلك على هامش حفل افطار الأسرة المصرية المصرية المقام في مدينة الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.