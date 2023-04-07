منى زكي تصور مشاهد من مسلسل تحت الوصاية في دمياط «صور»

صورت الفنانة منى زكي مشاهد من مسلسل «تحت الوصاية» في مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، والذي يتم عرض أولى حلقاته اليوم على قناة dmc، ويتكون من 15 حلقة تدور أحداثه ومشاهد التصوير الخارجي ما بين محافظتي الإسكندرية ودمياط.

منى زكي ريس مركب ياسين

مسلسل تحت الوصاية انتقلت منى زكي عقب انتهائها تصوير مشاهدها به من الإسكندرية إلى مدينة عزبة البرج لتصوير باقي الأحداث هناك داخل منطقة طابية عرابي التي تجمع ورش تصنيع المراكب واليخوت، ومنطقة حلقة السمك حيث أكبر مزاد للأسماك على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيا مع أحداث المسلسل وشخصية «حنان» التي تجسدها الفنانة، والتي تدير وتتريس مركب الصيد التي تركها لها زوجها بعد وفاته لتكون العائل لها ولأبنائها القصر الباحثة عن نقل وصايتهم لها.

أول مشاهد منى زكي في دمياط

وتأتي أول مشاهد صورتها منى زكي في مسلسل تحت الوصاية في منطقة طابية عرابي وأهمها وهي تقف على سلم في ميناء عزبة البرج وفي يدها فرشاة دهان وتقوم بدهان المركب وسط العمال، ويأتي المشهد الثاني ما قامت بتصويره في حلقة السمك أثناء انعقاد المزاد نفسه للتجار وقت وصول مراكب الصيد، ومشهد بيع الأسماك داخل سوق السمك عن طريق المزاد العلني، كما تم تصوير مشاهد في سوق الشرباصي بدمياط القديمة، ومشهد منطقة محطة القطار بالسنانية، ومحكمة دمياط.

منى زكي معجبة بمدينة عزبة البرج

وأبدت الفنانة منى زكي لـ«الوطن» إعجابها الشديد بدمياط وتحديدا مدينة عزبة البرج، حيث رأيت أكبر أسطول صيد بحري بخلاف موقعها الجغرافي المتميز، وقالت إن هذه المرة الأولى لزيارتها عزبة البرج، ولكنها مدينة متميزة بها أمهر صناع المراكب واليخوت كما شاهدت فيها بها أمهر صيادين السمك.