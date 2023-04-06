مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي

يبحث متابعو وجماهير الفنانة منى زكي عن مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1، فمن المقرر أن تبدأ إنطلاقة العمل الدرامي الكبير، مساء غدًا، الخميس، على قنوات dmc، حيث يعد واحد من أهم الأعمال الدرامية بهذا الموسم، لمناقشته قانون الوصاية على الأبناء عقب وفاة الزوج، وكيف تعيش الزوجة الأرملة في العديد من المشكلات والتحديات للحفاظ على أولادها.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكى

ويعرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكى، غدا، على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء

كما تعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرا.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ومسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.