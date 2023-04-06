وكيل «دستورية النواب»: الرئيس يؤكد أهمية المشروعات القومية لمحاربة البطالة

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي اليوم لأهالي الأسمرات، له أهمية خاصة؛ لأنه تطرق إلى أهمية المشروعات القومية، ودورها في مكافحة البطالة، وأستوعبت الأيدي العاملة العائدة من الخارج بعد ثورات الربيع العرب.

الطماوي: الرئيس حريص على كرامة المصريين

وأكد «الطماوي» أن الرئيس حريص على كرامة المصريين، وظهر هذا جليا واضحا في تأكيده على أن «محدش له فضل عليكم، دي فلوس مصر».

وأوضخ أن إشارة الرئيس لحاجة الدولة لبرامج مخلصة، يؤكد حرص الرئيس على الاستمرار في خطط التنمية التي تعود بالخير على جموع المصريين.

وتابع النائب إيهاب الطماوي: «حديث الرئيس عن حلمه الذي يتحقق يؤكد أن نجاح المصريين في العبور لمستوى جيد من المعيشة والحياة الكريمة، حلم مشروع لكل المصريين».