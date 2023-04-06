السيسي للمصريين: ادعولنا إن ربنا يفيض عليا من بركاته في الأيام الكريمة دي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التضافر من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية: «النهاردة لما نتضافر كلنا، اه كلنا بنآسي عشان الأزمة الاقتصادية وأنا بعترف، بس في الآخر الناس البسيطة اللي زي حالاتنا كده بتقول البطن مبتتشافش، بس مهم إن يبقى فيه حياة كريمة لكل أهلنا ولكل الناس اللي ظروفها صعبة وبتآسي، ومنقعدش نتفرج عليهم».

وطلب من المصريين، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، الدعاء للبلاد في تلك الأيام المباركة: «ادعولنا طيب، والناس اللي في البيوت الطيبة والكبار والناس الطيبين تدعي إن ربنا يفيض عليا من بركاته في الأيام الكريمة دي، إخواننا المسلمين وإخواننا المسيحيين، ودي أيام كريمة جدًا جدًا والكل صايم، ادعولنا إن ربنا سبحانه وتعالى يفيض علينا من بركاته عشان نعمل أكتر وإحنا مبنعملش حاجة شر أبدًا».