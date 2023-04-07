أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ.. 301 جامع بكل المراكز

حددت مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ، وشملت 301 مسجد على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، بهدف الاعكتاف في شهر رمضان الفضيل.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ، كالتالي:

الفتح، والخياط، والنور الشرعية، بن تيمية، النصر «الملك»، الرحمة، سيدي طلحة، وسيدي قطب، وسيدي مبارك، والفجر بقرية إريمون، والقبلي عزبة الشيخ، مركز كفر الشيخ، والمسجد الكبير، بقرية البخانيس، مركز كفر الشيخ، ومسجد الخزعلي بقرية الحمراء، مركز كفر الشيخ، ومسجد سيدي مصباح ، بقرية صندلا، بمركز كفر الشيخ، علاوة على مساجد أخرى يمكن مطالعتها من هنا.

المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ

وأوضح الشيخ «يونس»، لـ «للوطن»، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في كفر الشيخ، شملت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتاً أن المساجد التي سوف يجري الاعتكاف بها، موزعة على مستوى الإقليم، داعياً الله أن يتقبل من جموع الصائمين صالح الأعمال، ويحفظ مصرنا الغالية.