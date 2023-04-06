موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية.. متأخرة عن باقي المحافظات

تتجه أعين المواطنين إلى معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية، وذلك قبل أيام من عيد الفطر المبارك، الذي يأتي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، ويجري الاستعداد له خلال الأيام المقبلة من خلال إتاحة ساحات الصلاة، وتنظيف محيط المساجد الكبرى، بالتحديد مجمع المساجد في حي الجمرك الذي يعد أكبر ساحة صلاة في عروس البحر الأبيض المتوسط.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية، وكافة الاستعدادات التي تصاحب صلاة العيد وتنطلق مع الساعة 5:52 صباحًا، بينما تستعد الأحياء بتلك المناسبة بأمور عدة.

تأخر صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

ويعد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية متأخرًا عن باقي المحافظات، حيث تنطلق صلاة العيد في الساعة 5:40 صباحًا في محافظة البحر الأحمر، لذا تعد الإسكندرية ضمن المحافظات التي تصلي متأخرا.

استعدادات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

وقبل انطلاق موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية، تبدأ أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء، وتطهير جميع المساجد خاصة المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وفقًا لتعليمات محافظ الإسكندرية.