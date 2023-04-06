موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية.. بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة

أيام تفصلنا عن نهاية شهر رمضان، حيث تتجه أنظار المسلمين إلى موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية في إمساكية الشهر الكريم، حيث يستعد المصريون للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

وأوضحت إمساكية رمضان، أن موعد صلاة العيد 2023 في محافظة القليوبية سيكون في تمام الساعة 5:48 صباحا، حيث يبدأ المصلون بتكبيرات العيد قبل الصلاة ويبدأون الصلاة ي المساجد والساحات الكبري لينطلقوا ليحتفلوا بالعيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية بعد شروق الشمس

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية يكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة وحددت الجهات المختصة والحسابات الفلكية موعد صلاة العيد في محافظة القليوبية 2023 في تمام الساعة 05:48 صباحا وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد والتي تنطلق قبل إقامة الصلاة

ضوابط صلاة عيد الفطر 2023

فيما أعلنت مديرية أوقاف القليوبية استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في موعد صلاة عيد الفطر 2023، في القليوبية وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة بالقليوبية.

فيما أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لإستقبال العيد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية من خلال تدشين غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية، تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالعيد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.