موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم وعدد التكبيرات.. سُنة مؤكدة

بدأ العد التنازلي على موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم، حيث من المتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك هذا العام 29 يومًا فقط وليس ثلاثين، لذلك يحل أول أيام عيد الفطر المبارك في يوم 21 أبريل الجاري، حيث تنطلق تكبيرات العيد بعد صلاة الفجر ويتوافد الآلاف من المواطنين على المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم وعدد تكبيرات العيد، فضلًا عن سنن عيد الفطر وكيفية أداء الصلاة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم

ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الفيوم في تمام الساعة 5:51 صباح يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، لتعلن بدء أيام عيد الفطر المبارك.

متى عيد الفطر سنة 2023؟

وطرح الآلاف من المسلمين سؤالًا حول متى عيد الفطر سنة 2023، وهو ما أجاب عنه معهد البحوث الفلكية بأنّ غرة شهر شوال لعام 1444 هجريًا تكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023.

كم عدد التكبيرات في صلاة العيد؟

وأجابت دار الإفتاء في بيان لها عن سؤال المواطنين حول كم عدد التكبيرات في صلاة العيد فضلًا عن صلاة عيد الفطر كم ركعة وكم تكبيرة، موضحةً أنّ صلاة العيد تتكون من ركعتين تُجزأ إقامتهما مثل باقي الصلوات، وتنطبق عليها نفس السنن والهيئة كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، حيث يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام والركوع، والتكبيرات قبل القراءة.

سنن يوم العيد

وفيما يخص سنن يوم العيد فإنّها تتمثل في ثلاث وهي المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال.

ويتساءل الكثيرون حول صلاة العيد سنة أم فرض فإنّ كثير من أهل العلم أجمعوا أنّها فرض، مع جواز تخلف بعض الأفراد عنها، ولكن حضورها ومشاركة المسلم لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي.