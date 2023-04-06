موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية.. استعدادات مكثفة

بدأ كثيرون في الاهتمام بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية، وذلك بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أمس، أن أول أيام العيد من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 21 أبريل الجاري.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد صلاة عيد الفطر في الشرقية 2023، سيكون في تمام الساعة 5:47 صباحا.

الاستعداد لصلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية

وفي هذا الإطار تستعد مديرية الأوقاف في محافظة الشرقية لتجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية، حيث أن مديدية الأوقاف هي الجهة الوحيدة المنوط بها تجهيز المساجد للصلاة في إطار ولايتها الشرعية القانونية على المساجد.

فتح المساجد قبل موعد صلاة عيد الفطر بنصف ساعة

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة موعد الصلاة بنصف ساعة، وذلك لاستقبال المصلين وأبنائهم من مختلف الأعمار، لأداء الصلاة وسط أجواء إيمانية روحانية وأداء الشعيرة على الوجه الأمثل.