علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ أبوالعينين شعيشع أول قارئ مصري للقرآن بالمسجد الأقصى

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ أبو العينين شعيشع حقق نجاحات كثيرة من خلال سفرياته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على قناة «الناس»، أن العائلة الملكية في العراق استدعت أبو العينين شعيشع، كما حصل على وسام الأرز في لبنان.

السفر إلى سوريا والشام

وتابع: «سافر إلى سوريا والشام في الخمسينات، وكان أول من يسافر القدس وقرأ في المسجد الأقصى المبارك».

وأكد جمعة أن أبو العينين شعيشع نال وسام الاستحقاق من سوريا ووسام الرافدين من الدرجة الأولى من العراق، وحصل على وسام الأرز من لبنان وغيرها من الأوسمة في الأردن والصومال وتركيا وباريس.

إذاعة الشرق الأدنى

وواصل: «استعانت بالشيخ أبو العينين شعيشع إذاعة الشرق الأدنى، وأدى هناك أداء حسنا ولكنه لم يرغب في الغربة ور جع إلى مصر حيث كان مقرها قبرص».

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ أبو العينين شعيشع، كان مدرسة وله ختمة موجودة، لافتا إلى أنه ليس رفعت ولا يقلده، ولكن هو امتداد للشيخ محمد رفعت في مدرسة مستقلة به.