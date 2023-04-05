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علي جمعة عبر قناة الناس: صوت الشيخ عبدالعظيم جعل الناس تتعجب منه

كتب:

محمد عزالدين
05:02 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ عبدالعظيم زاهر، ولد في عام 1904 في قرية من قرى القليوبية، ولكن كان صوته لافت للنظر، يجعل الناس تتعجب منه، فعندما حفظ القرآن الكريم، وعندما كان ينزل للحقل كان يقرأ القرآن فنصحه الناس بأن يتعلم المقامات والتجويد في القاهرة.

نصيحة الناس لوالد الشيخ عبدالعظيم زاهر

وأضاف «جمعة»، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن والد الشيخ عبدالعظيم زاهر، بالفعل نزل به إلى مصر وبحث عن مكان للسكن، فاختار منطقة القلعة، وكان هناك رجل من علماء القراءة يدعى الشيخ حنفي السقا، وهي عائلة كبيرة ولها علاقة بالأزهر.

وأشار إلى أن الشيخ حنفي السقا لاحظ «نباهة» عبدالعظيم ظاهر، فعلمه الوقف والابتداء والقراءات والتجويد، ووجده حافظا بشكل متقن ولا يخطئ سواء في الحفظ أو الأداء أو المقامات.

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