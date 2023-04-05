علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ محمد سلامة كانت له جلسة خاصة أثناء القراءة

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القارئ الشيخ محمد سلامة، كان له طريقة معينة في القراءة، حيث كان يجلس على قدميه كجلسة الصلاة، وكان يتفاعل مع القراءة، ويتحرك بجسده مع الجواب والقرار.

أعطى الحضور درس في آداب الاستماع للقرآن الكريم

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن الشيخ محمد سلامة له موقف طيب، حيث نزل من على دكة التلاوة، وأعطى الحاضرين درس في آداب الاستماع للقرآن الكريم.

وأشار جمعة، إلى أن هذا التصرف الذي فعله القارئ الشيخ محمد سلامة كان موافقًا للعرف في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن بعض القراء كانوا يوقفوا التلاوة بسبب تدخين المستعمين وبسبب صوت كلامهم الجانبي، معتبرًا أن هؤلاء القراء أكرموا القرآن الكريم فأكرمهم.