علي جمعة عبر قناة الناس: أم كلثوم كانت من أشد المعجبين بالشيخ أبوالعينين شعيشع

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن علاقة الشيخ أبوالعينين شعيشع بالفن.

وقال الدكتور علي جمعة خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على قناة «الناس»، إن السيدة أم كلثوم كوكب الشرق كانت من أشد المعجبين بصوته، إعجاب يصل إلى حد الانبهار، وأصبحت هناك علاقة ود بينهما وزيارات منزلية.

الصدفة خدمت الشيخ أبوالعينين شعيشع

وأضاف: «الصدفة خدمت الشيخ أبوالعينين شعيشع في عدة نقاط فكانت أولاها أنه سكن في العباسية في عمارة كان يسكن بها رياض السنباطي وهو أحد أعلام التلحين في مصر والوطن العربي».

جيرة أهل الفن

وتابع: «كانت العمارة التي يسكن بها الشيخ أبوالعينين شعيشع بجانب حسن الإمام، الذي تطورت علاقته وأصبح يأخذه في أفلامه بشخصيته الحقيقية سواء بصوته في الأذان أو التلاوة وأصبح يكتب اسمه في التتر».