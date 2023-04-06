تحرير 65 مخالفة تموينية وضبط أسماك مملحة فاسدة في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية المنتشرة علي مدار يومي الأربعاء والخميس، قد تمكنت من تحرير 65 محضرا لمخالفات تموينية، سواء لحالات الغش التجاري والبيع خارج التسعيرة، وبعض الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

تحرير 65 محاضر تموينية

وأوضح «حبيب»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 25 محضر تموينية عن نقص رغيف العيش، و30 محضرا لحالات غش تجاري، وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و10 محاضر للبيع خارج التسعيرة المقررة علي بعض السلع.

تشديد الرقابة علي الأسواق

وأشار أيضا أنه شكل عدد من اللجان الرقابية التموينية لتكثيف الرقابة علي الأسواق الحرة والمتاجر والمحلات، وكذلك متابعة حركة الأسعار ومنع الاحتكار، وتحرير محاضر للمخالفين في محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها عدد 13 إدارة تموينية منتشرة في شتي ربوع المحافظة، كما يوجد عدد كبير من مكاتب التموين داخل الوحدات المحلية في قري الإقليم، بهدف توفير خدمة جيدة للمواطنين دون عناء.