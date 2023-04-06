السيطرة على حريق داخل مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع الزيوت بجوار مصنع الرخام بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، وذلك دون وقوع أيّة إصابات وقبل أن تمتد النيران إلى بقية المصنع أو المصانع المجاورة، وذلك بعد ساعات من تفحم شقة سكنية بمدينة الفيوم وإصابة مالكها بحروق بالوجه والذراعين.

وانتقل رجال المطافئ، وسيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان المصنع على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بحريق مصنع الزيوت

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في مصنع الزيوت بالمرحلة الثانية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بجوار مصنع الرخام، في مدخل مدينة الفيوم.

غلاية الزيت اشتعلت

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب حريق في مصنع الزيوت إثر اشتعال النيران في غلاية الزيت داخل المصنع بصورة مفاجأة خلال سير العمل داخل المصنع، وارتفاع ألسنة اللهب، ما أفزع العاملين بالمصنع.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخماد الحريق على الفور، وتبريده منعًا لعدم اشتعاله مجددًا، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

الحريق الثاني خلال ساعات

تجدر الإشارة إلى أنّ الحريق هو الثاني خلال ساعات الذي تشهده محافظة الفيوم، حيث اندلع حريق آخر في شقة سكنية بسبب تسريب غاز وماس كهربائي في آن واحد، ما أدى إلى تفحم الشقة وإصابة مالكها بحروق في اليدين والوجه.