السيطرة على حريق في محول كهرباء بقنا دون خسائر بشرية

تمكنت الحماية المدنية في محافظة قنا، من إخماد حريق اندلع في محول كهرباء بجوار مدرسة الخوالد الابتدائية في قرية خوالد أبوشوشة، التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، دون خسائر في الأرواح.

حريق في مركز أبوتشت

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، اليوم الخميس، إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد اندلاع حريق في محول كهرباء بقرية خوالد أبوشوشة في مركز أبوتشت.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين اندلاع النيران في محول كهرباء بجوار مدرسة الخوالد الابتدائية في قرية خوالد أبوشوشة في مركز أبوتشت.

لا خسائر بشرية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده دون وقوع خسائر في الأرواح، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.