السيطرة على حريق نشب داخل اسطبل خيل في حدائق القبة

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية في السيطرة على حريق نشب داخل بعض العشش المخصصة لاسطبلات الخيل في منطقة المليحة بحدائق القبة في محافظة القاهرة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات بشرية.

تفاصيل حادث الحريق

تعود تفاصيل حادث الحريق عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا بُفييد بنشوب حريق داخل بعض العشش في اسطبلات للخيل في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور تحرك رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء

كما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 4 سيارات إطفاء من أجل سرعة السيطرة على الحريق، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا في محيط موقع الحريق حتى يتم السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

عدم وقوع إصابات بشرية

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده خارج موقعه، ولم يسفر الحريق عن وقوع إية إصابات أو خسائر بشرية.