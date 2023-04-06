إصابة شاب في حريق شقة سكنية بالفيوم

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بحروق متفرقة بالذراعين والوجه، إثر اندلاع حريق هائل في شقته السكنية، اليوم الخميس الموافق 15 رمضان، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مع تسريب غاز في آن واحد، حيث اشتعلت النيران وانتشرت في الشقة بالكامل بين طرفة عين وانتباهتها، لتلتهم كل محتويات الشقة التي تفحمت بالكامل، بينما جرى إنقاذ الشاب من بين النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لإخماد الحريق وإنقاذ المصاب ونقله للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحريق شقة سكنية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، وبداخلها شخص.

إنقاذ المصاب ونقله للمستشفى

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المطافئ على الفور، إلى مكان الحريق الذي تبينّ أنّه اندلع في شقة سكنية بالطابق الخامس، بحي لطف الله الراقي قرب مبنى الرقابة الإدارية، وجرى انتشال المصاب من داخل الشقة، وهو في منتصف العقد الثالث من العمر ومصاب بحروق في الذراعين والوجه، وجرى نقله إلى قسم الحروق بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفحم الشقة بالكامل

وأسفر الحريق عن تفحم الشقة بالكامل، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية المجاورة، كما قامت بتبريد الحريق تجنبًا لإعادة اشتعال النيران مجددًا.

ماس كهربائي وتسريب غاز

وتبينّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق، أنّ حدوث ماس كهربائي مع تسريب غاز في آن واحد بالشقة كانا سببًا في اشتعال النيران.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.