إصابة شخصين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالبحيرة، مما أدى إلى إصابة شخصين وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من نوال محمد، 25 سنة، مقيم في كفر الدوار، مصاب باشتباة كسر بالقدم اليمني، ومني على، 22 سنة، مقيمة في كفر الدوار.

ونُقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.