أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر رمضان 2023، سيكون 29 يومًا فقط، ويحل عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، ويستمر لمدة 3 أيام، ويبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط.

وتبدأ مراسم الاحتفال بعيد الفطر بالتزامن مع موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط، الذى يعد مكافأة للمسلمين على صيامهم عقب انتهاء شهر رمضان، والاحتفال به سنة مؤكدة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط، يحين في تمام الساعة 5:44 صباحًا بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا، وتقام الصلاة في مساجد مدينة دمياط الكبرى والمدن التابعة لها، من بينها كفر سعر والزرقاء والشعراء واللسان ودمياط الجديدة والميناء، حيث يحدد موعد صلاة العيد، وفقًا لهيئة المساحة المصرية عقب حساب مسقط الظل وخطوط الطول والعرض.

مراسم صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط

وتبدأ مراسم صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة دمياط، بالتكبيرات والتهليل لإنهاء الصيام، ويحتفل الأهالي بارتداء الملابس الجديدة وزيارة الأسر والأصدقاء.