مسلسل ضرب نار الحلقة 15.. خروج أحمد العوضي من السجن  

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 15 المذاع على قناة On، أحداثا مثيرة، وكان الفنان أحمد العوضي عن بعض تفاصيلها عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، التي ستتضمن خروجه من السجن الذي قضى به 5 سنوات؛ بسبب اتهامه في قضية اتجار بالأدوية المغشوشة.

مسلسل ضرب نار الحلقة الـ15

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، تصاعدًا في أحداث السيناريو الدرامي، بداية من هروب جابر الكوماندا الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، من قريته في محافظة سوهاج؛ بسبب ملاحقة الثأر له دون ذنب، حتى استقراره في منطقة شبرا، حيث التقى بالفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقدم شخصية مُهرة أبو الليل، ليشهد المسلسل الرمضاني تعرضهما للعديد من الأزمات.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.