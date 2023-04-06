محمد رمضان يحتفل بتخطي هاشتاج جعفر العمدة مليار مشاهدة على «تيك توك»

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي هاشتاج جعفر العمدة مليار مشاهدة على «تيك توك».

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي لمسلسل جعفر العمدة وعلق عليه قائلا: «الحمد لله هاشتاج جعفر العمدة يتخطى أول مليار مشاهدة على تيك توك ثقة في الله نجاح دايمًا».

مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.