تكريم محمد منير ونجوم مسلسل «الاختيار» في ذكرى نصر العاشر من رمضان

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، وكرمت وزيرة الثقافة خلال الحفل مجموعة من نجوم مسلسل «الاختيار»، والنجم محمد منير، واسم موسيقار محمد عبدالوهاب، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

خالد جلال : الحرب المجيدة التي أذهلت العالم

وقال خالد جلال: «نحتفل بمناسبة ذكرى حرب العاشر من رمضان، هذه الحرب المجيدة التي أذهلت العالم، وأكدت أن الجندي المصري متفرد بين أٌقرانه، لأنه لا يتسلح بالعتاد فقط، بل يتسلح بالإيمان وحب الوطن واستعداده الدائم للفداء والتضحية من أجله، مضيفا: «فالنصر قفز فوق المصاعب، وها نحن نسعى خلف قيادتنا الحكيمة نحو الجمهورية الجديدة، التي تشهد تجديدًا وتطويرًا في كافة المجالات».

وتابع: ويكرم قطاع الإنتاج الثقافي كل عام رموز الفن الذين شاركوا في تقديم أعمال فنية وطنية.

وعبر السنوات الماضية تم تكريم كوكبة كبيرة من الفنانين سواء من الذين رحلوا وتركوا بصمتهم في تاريخنا الفني، أومن فنانينا الذين لا زال عطاؤهم الإبداعي الكبير مستمرًا.

الفنانون المكرمون في احتفال العاشر من رمضان

الفنانون المكرمون في احتفال العاشر من رمضان:

- النجم الكبير صبري فواز.

- النجم الكبير محمد رياض- النجم الكبير بيومي فؤاد.

- النجمة الكبيرة منى عبد الغني.

تكريم أيقونتين مصريتين

وجرى تكريم أيقونتين مصريتين، لهما في قلب كل عربي مكانة خالدة، وفي وجدان كل مصري أثر باق ما بقي الزمن.

وتم تكريم اسم رمز الموسيقى العربية، وصاحب مدرسة موسيقية رائدة، تخرج فيها الكثيرون، واحد من أهم أعلام مصر الفنية، موسيقار الأجيال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وتتسلم التكريم كريمته السيدة عفت عبد الوهاب.

كما تم تكريم قامة فنية غنائية كبرى، لا زال عطاؤها الفني مستمرًا يثري وجداننا ويجعلنا دوما نتغنى معه بحب الوطن، تمكن من أن يجعل غناءه ترنيمة عذبة على شفاه المصريين، الفنان الكبير الفنان محمد منير.

واختتم الاحتفال بحفل فني للفنانة ريهام عبد الحكيم، التي تغنت بمجموعة من الأغاني من بينها «علي صوتك بالغنا، وانا على الربابة بغني، وللصبر حدود» وغيرها.