الخارجية تتابع موقف المعتمرين المصريين المصابين في حادث مكة

تتابع وزارة الخارجية أوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، والتي كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

إصابات ووفيات في صفوف المعتمرين المصريين

وصرح السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بحسب صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 40 معتمرا ووفاة ثلاثة من بينهم اثنان مصريان.

وتوجه أعضاء قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة الى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلي اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

الخارجية تعزي أسر الضحايا

وتتابع القنصلية تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم.