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المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 4.. للعاملين بالقطاع الخاص

كتب:

محمد سامي الكميلي
09:13 م | الخميس 06 أبريل 2023
سكن لكل المصريين 4

سكن لكل المصريين 4

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، طرح شقق سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، لمتوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل، من 26 مارس الماضي حتى 13 أبريل الجاري، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 إلى 127 مترًا مربعًا، ووفقًا لكراسة الشروط التي حصلت عليها «الوطن»، نوافيكم بالأوراق والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لحجز «سكن لكل المصريين 4»

وجاءت النصوص التي ذُكرت في كراسة الشروط بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، لحصول العاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص على وحدات سكنية، على النحو التالي:

- إحضار شهادة معتمدة من جهة العمل يضمن محتواها جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، ويكون موضحًا بها رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة الضريبية لجهة العمل.

- أن تكون مدة الخدمة في جهة العمل الخاص مر عليها 6 أشهر.

المحافظات المطروح بها «شقق سكن لكل المصريين 4»

تتواجد الوحدات السكنية التابعة لمبادرة سكن لكل المصريين 4، في المحافظات التالية: «القاهرة في مدينة القاهرة الجديدة، وبني سويف ببياض العرب، والشرقية بمركز الزقازيق، والبحر الأحمر في الغردقة وسفاجا، والبحيرة بدمنهور».

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